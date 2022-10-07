Bahçeşehir pes etmedi

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, evinde Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i 70-67 mağlup etti. Rakibi karşısında sakatlıkları nedeniyle iki önemli silahı Jaka Blazic ve Lagnston Hall'i oynatamayan Ejderhalar, parkeye üç yabancı ile çıkmak zorunda kaldı.Konuk takım son anlara 67-65 önde girerken Jamar Smith önce serbest atış çizgisinden farkı bire indirdi, 29 saniye kala da attığı üçlükle takımını 69-67 öne geçirdi. Igokea'nın kaçırdığı basketten sonra Muhammed Baygül, serbest atış çizgisinden 2 atıştan 1 isabet buldu. Bosna Hersek ekibi, son hücumu değerlendiremeyince Bahçeşehir, salondan 70-67 galip ayrıldı.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak maçın ardından şöyle konuştu: "Bu, bizim kulübümüz için tarihi bir galibiyet çünkü FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızdı. Bahane üretmeyi sevmem ama geçen hafta iki önemli oyuncumuzu; Langston Hall ve Jaka Blazic'i sakatlığa kaybettik. Bu iki isim bizimle birlikte olabilseydi parkede daha rahat olurduk ama günün sonunda Igokea m:tel'den daha şanslıydık. Ancak bugün benim için en güzel şey, skorboardda yazan sonuçtu."