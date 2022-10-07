Bahçeşehir pes etmedi

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, evinde Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i 70-67 mağlup etti. Rakibi karşısında sakatlıkları nedeniyle iki önemli silahı Jaka Blazic ve Lagnston Hall'i oynatamayan Ejderhalar, parkeye üç yabancı ile çıkmak zorunda kaldı. Igokeamücadelede uzun süreskor üstünlüğünü elindetuttu. Konuk takım son anlara 67-65 önde girerken Jamar Smith önce serbest atış çizgisinden farkı bire indirdi, 29 saniye kala da attığı üçlükle takımını 69-67 öne geçirdi. Igokea'nın kaçırdığı basketten sonra Muhammed Baygül, serbest atış çizgisinden 2 atıştan 1 isabet buldu. Bosna Hersek ekibi, son hücumu değerlendiremeyince Bahçeşehir, salondan 70-67 galip ayrıldı. Temsilcimiz, gruptakiikinci maçını 18 Ekim Salı günüdeplasmanda İspanya'nın SurneBilbao ekibiyle yapacak.
'BİZİM İÇİN TARIHİ BİR SONUÇ ALDIK'
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak maçın ardından şöyle konuştu: "Bu, bizim kulübümüz için tarihi bir galibiyet çünkü FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızdı. Bahane üretmeyi sevmem ama geçen hafta iki önemli oyuncumuzu; Langston Hall ve Jaka Blazic'i sakatlığa kaybettik. Bu iki isim bizimle birlikte olabilseydi parkede daha rahat olurduk ama günün sonunda Igokea m:tel'den daha şanslıydık. Ancak bugün benim için en güzel şey, skorboardda yazan sonuçtu."