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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Aslan son saniyede yıkıldı

Aslan son saniyede yıkıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray Nef'i 72-70 yendi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk çeyreği 25-16 önde bitiren sarı-kırmızılılar, devre arasına da 42-40 önde girdi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü periyodu Pınar Karşıyaka 57-55 önde kapattı. Karşılaşmanın son bölümünde hücum süresini son ana kadar kullanan Karşıaka'da McCollum, bitime 2 saniye kala 3 sayılık basketi buldu. Ardından 2 serbest atış kazanan Galatasaray'da Ennis, bu atışların ilkinden yararlanırken, ikincisini bilerek kaçırdı. Ancak sarı-kırmızılı oyuncular, ribaundu alamayınca maç konuk takımın 72-70'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kaydettiği 18 sayıyla maçın en skoreri olan Galatasaraylı Ennis, mağlubiyeti önleyemedi. İzmir temsilcisinde ise Kuzminskas ve McCollum 15'er sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu.

FUTBOLCULARDAN TAM DESTEK
Galatasaray'ın basketbolda Pınar Karşıyaka ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı mücadeleyi Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular Fernando Muslera, Juan Mata, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Demir, Milot Rashica, Haris Seferovic, Partick van Aanholt, Metehan Baltacı ve Kazımcan Karataş, saha kenarından izledi.

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Aslan son saniyede yıkıldı
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