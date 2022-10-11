Fenerbahçe ezip geçiyor!

Basketbolda sezona iyi başlayan Kanarya’nın bileği bükülmüyor. THY Avrupa Ligi'ne Bayern Münih galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ligde de Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda devirip 2'de 2 yaptı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'de Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 85-80 yenerek 2'de 2 yaptı. Sarı-lacivertliler, Wilbekin'in etkili oyunuyla ilk periyodu, 25-17 önde bitirdi. İkinci periyotta ev sahibi takım farkı 2sayıya kadar düşürse de kontrolü bırakmayanKanarya, devreye 42-38 üstünlüklegirdi. İkinci yarıda da üstün oyunun sürdüren F.Bahçe, bitime 5,5 dakika kala çift haneli farklara ulaştı: 75-61. Sarılacivertliler, mücadeleyi de 85-80 kazandı. Wilbekin 18 sayıyla F.Bahçe'nin enskorer ismi olurken, Motley da 16 sayıüretti. Büyükçekmece'de ise Rivers 18sayı, 6 ribauntluk performans gösterdi.