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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Fenerbahçe ezip geçiyor!

Fenerbahçe ezip geçiyor!

Basketbolda sezona iyi başlayan Kanarya’nın bileği bükülmüyor. THY Avrupa Ligi'ne Bayern Münih galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ligde de Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda devirip 2'de 2 yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'de Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 85-80 yenerek 2'de 2 yaptı. Sarı-lacivertliler, Wilbekin'in etkili oyunuyla ilk periyodu, 25-17 önde bitirdi. İkinci periyotta ev sahibi takım farkı 2 sayıya kadar düşürse de kontrolü bırakmayan Kanarya, devreye 42-38 üstünlükle girdi. İkinci yarıda da üstün oyunun sürdüren F.Bahçe, bitime 5,5 dakika kala çift haneli farklara ulaştı: 75-61. Sarılacivertliler, mücadeleyi de 85-80 kazandı. Wilbekin 18 sayıyla F.Bahçe'nin en skorer ismi olurken, Motley da 16 sayı üretti. Büyükçekmece'de ise Rivers 18 sayı, 6 ribauntluk performans gösterdi.

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Fenerbahçe ezip geçiyor!
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