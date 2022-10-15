Fenerbahçe Beko tam yol

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 86-71 yenerek 2'de 2 yaptı. Dengeli geçen ilk periyodu Kanarya 23-20 önde bitirdi. İkinciçeyrekte oyunun kontrolünü elinegeçiren Fenerbahçe, ilk yarıyı 46-32üstün tamamladı. Üçüncü periyotta da hız kesmeyen sarı-lacivertliler, Hayes-Davis'in isabetli dış atışlarıyla 23. dakikada 20 sayılık farkı yakaladı: 56-36. Fenerbahçe Beko, son bölümde de şovuna devam ederken mücadeleyi 86-71 kazandı. MarkoGuduric 23 sayı 6 ribauntla yıldızlaştı. Motley 15 sayı-6 ribaunt-2 asist, Nick Calathes ise 13 sayı-9 ribaunt-9 asist üretti. Sarı-lacivertli takım THY Avrupa Ligi'ndeki ilkmaçında da deplasmanda BayernMünih'i 74-62 devirmişti.