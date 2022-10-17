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Giriş Tarihi: 17.10.2022 15:28

Dikembe Mutombo beyin tümörü tedavisi görüyor

AA
Dikembe Mutombo beyin tümörü tedavisi görüyor

NBA'in efsane oyuncularından Dikembe Mutombo'ya, beyin tümörü tedavisi uygulandığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı ABD'li eski basketbolcunun beyninde tümöre rastlandığı ve tedavisine, Atlanta kentinde başlandığı belirtildi.

Dikembe ve ailesinin mahremiyet talebi nedeniyle hastalığın ayrıntılarına girilmeyen açıklamada, "Dikembe, uygulanabilecek en iyi tedaviyi görüyor. Sağlığına bir an önce kavuşmasını diliyoruz. Dikembe ve ailesi, iyi dilekleriniz ve dualarınız için minnettar" ifadeleri kullanıldı.

Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets formalarını giydiği kariyerinde 8 kez all-star seçilen Dikembe Mutombo'nun 55 numaralı forması, 2015 yılında emekliye ayrılmıştı.

NBA tarihinin en iyi pivotları arasında gösterilen Mutombo'nun adı, 18 yıllık kariyerinin ardından Şöhretler Müzesi'nde (Hall of Fame) yerini almıştı.

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Dikembe Mutombo beyin tümörü tedavisi görüyor
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