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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Efes ikinci yarıda açıldı

Efes ikinci yarıda açıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Darüşşafaka karşısında ikinci yarıdaki oyunu ile sonuca gitti. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman maçın ilk yarısında hakemlere itirazlarından dolayı iki teknik faul aldı ve sahayı terketti. Mücadelenin ilk yarısını Darüşşafaka 41-43 önde tamamlarken, ikinci yarıda Micic ve Beaubois ile oyuna ağırlığını koyan lacivert- beyazlılar maçtan 88-78 galip ayrılıp, 3'te 3 yaptı. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basket-Onvo Büyükçekmece: 79-61, Fenerbahçe Beko-Ayos Konyaspor Basketbol: 85-75.

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Efes ikinci yarıda açıldı
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