Kartal, siftahı Aslan’la yaptı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda G.Saray Nef'i 74-67 devirip ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısınıAslan 43-38 önde tamamladı. İkinci yarıda maçın sertlik dozu yükseldi. Üçüncü çeyrekte 13-3'lük seri yakalayanKartal, son çeyreğe 46-51 önde girdi. Son bölümlerde büyük çekişme yaşandı… Cimbom, bitime 50 saniye kala 69-67 ile farkı eritse de Orelik'in üçlüğü ile skoru 72-67'ye getiren siyah-beyazlılar, mücadeleyi 74-67 kazanmayı bildi. Diğersonuçlar: Bahçeşehir Koleji-Y. Merkezefendi: 79-78, Manisa BŞB-F.Bahçe Beko: 58-93, B.Çekmece-T.Telekom: 92-100.