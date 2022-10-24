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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Anadolu Efes’i Timsah yuttu

Anadolu Efes’i Timsah yuttu

F.E. Bursaspor, Ergin Ataman’ın ekibini Onuralp Bitim ve Clemmons’un iyi oyunuyla devirdi. Lacivert-beyazlılar ligdeki ilk mağlubiyetini yaşad

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan iki takımın mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, sahasında Anadolu Efes'i 88-86 mağlup etti. Tempolu ve sert savunmalarla başlayan mücadelenin ilk çeyreğini Timsah 20-19 önde kapatırken, Clyburn'un devreye girmesi sonucu Anadolu Efes soyunma odasına 45-42 üstün gitti. İkinci devrede yeşil-beyazlılar toparlanıp 12-0'lık seri yakaladı, final periyoduna 72-67 Bursa galibiyetiyle geçildi. Efes 37. dakikada tekrar öne geçse de toparlanan ev sahibi ekip, parkeden 88-86'lık zaferle ayrıldı. Bursaspor'da Clemmons 24, Onuralp Bitim de 21 sayıyla oynadı. Will Clyburn'un 28, Beaubois'nın 20 sayısı Efes'e yetmedi. Diğer sonuçlar şu şekilde: AYOS Konyaspor-Gaziantep Basket: 78-76, Darüşşafaka- Aliağa Petkim: 75-94.

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Anadolu Efes’i Timsah yuttu
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