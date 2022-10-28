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Giriş Tarihi: 28.10.2022 22:32

EuroLeague'de Türk derbisini Fenerbahçe kazandı

AA
EuroLeague’de Türk derbisini Fenerbahçe kazandı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 88-79 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 5. maçını da kazanırken, Anadolu Efes, 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Ayrıca iki takım arasında bu organizasyonda oynanan 19. karşılaşmada Fenerbahçe Beko, 12. galibiyetini elde etti.

Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan da yerinde takip etti.

Karşılaşmaya savunmada etkili başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün 3. dakikadaki atışıyla 7-2 öne geçti. İlk çeyreği 11 sayıyla tamamlayan Wilbekin önderliğinde toparlanan sarı-lacivertliler, 8. dakikada aynı oyuncunun üçlüğüyle 18-16 öne geçti. Anadolu Efes, son atakta Doğuş Balbay'ın dış atışıyla ilk periyodu 27-26 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe savunmada etkili başlayan Anadolu Efes, ilk 3,5 dakikada rakibinin sadece 2 sayı atmasına izin verdi. Moladan üst üste iki üçlükle dönen Fenerbahçe Beko, 15. dakikada 34-31 öne geçti. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 49-44 önde gitti.

İkinci yarıya Hayes-Davis'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada Wilbekin'in basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 48-58. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreği Fenerbahçe Beko, 71-62 üstün tamamladı.

Final periyoduna iki takım da savunma sertliğini artırarak girdi. Motley'in 35. dakikadaki basketiyle tekrar çift haneli (65-75) farka ulaşan Fenerbahçe Beko, son 3,5 dakikaya da aynı farkla önde girdi. Üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, salondan 88-79 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 25, Guduric ise 19 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı. Anadolu Efes'te ise Micic 19 sayı kaydetti.

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EuroLeague'de Türk derbisini Fenerbahçe kazandı
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