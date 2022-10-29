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Giriş Tarihi: 29.10.2022

Avrupa derbisi Fenerbahçe’nin

Avrupa derbisi Fenerbahçe’nin
THY Avrupa Ligi'nde dün Türk derbisi vardı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 88-79 yenerek 5'te 5 yaptı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya ekili başlayan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 27-26 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe de iyi başlayan Efes, ilk 3,5 dakikada rakibinin sadece 2 sayı atmasına izin verdi. Ancak moladan üst üste iki üçlükle dönen sarı-lacivertliler, 15. dakikada 34-31 öne fırlarken soyunma odasına da 49-44 avantajlı gitti. Wilbekin ve Guduric'le sazı eline alan Fenerbahçe, 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 48-58. Son bölümde de hata yapmayan Kanarya, mücadeleyi 88-79 kazandı. Fenerbahçe'de Wilbekin 25, Guduric ise 19 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı. Anadolu Efes'te ise Micic 19 sayı kaydetti.

12
İki takım arasında Avrupa Ligi'nde oynanan 19. karşılaşmada Fenerbahçe Beko 12. galibiyetini elde etti. Efes ise 7 kez kazandı.

BAYRAM COŞKUSU
Sinan Erdem Salonu'nu dolduran taraftarlar tribünleri Türk bayraklarıyla donattı ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Bu arada bu sezon bileği bükülmeyen F.Bahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis 9'da 9 yaptı.

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Avrupa derbisi Fenerbahçe’nin
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