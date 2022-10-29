Avrupa derbisi Fenerbahçe’nin

THY Avrupa Ligi'nde dün Türk derbisi vardı.Karşılaşmaya ekili başlayan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 27-26 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe de iyi başlayan Efes, ilk 3,5 dakikada rakibinin sadece 2 sayı atmasına izin verdi. Ancak moladan üst üste iki üçlükle dönen sarı-lacivertliler, 15. dakikada 34-31 öne fırlarken soyunma odasına da 49-44 avantajlı gitti. Wilbekin ve Guduric'le sazı eline alan Fenerbahçe, 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 48-58. Son bölümde de hata yapmayan Kanarya, mücadeleyi 88-79 kazandı. Fenerbahçe'degalibiyete büyük katkı sağladı. Anadolu Efes'te iseİki takım arasında Avrupa Ligi'nde oynanan 19. karşılaşmada Fenerbahçe Beko 12. galibiyetini elde etti. Efes ise 7 kez kazandı.Sinan Erdem Salonu'nu dolduran taraftarlar tribünleri Türk bayraklarıyla donattı ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Bu arada bu sezon bileği bükülmeyen F.Bahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis 9'da 9 yaptı.