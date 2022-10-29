Avrupa derbisi Fenerbahçe’nin

THY Avrupa Ligi'nde dün Türk derbisi vardı. Fenerbahçe Beko, deplasmandaAnadolu Efes'i 88-79 yenerek 5'te 5yaptı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya ekili başlayan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 27-26 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe de iyi başlayan Efes, ilk 3,5 dakikada rakibinin sadece 2 sayı atmasına izin verdi. Ancak moladan üst üste iki üçlükle dönen sarı-lacivertliler, 15. dakikada 34-31 öne fırlarken soyunma odasına da 49-44 avantajlı gitti. Wilbekin ve Guduric'le sazı eline alan Fenerbahçe, 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 48-58. Son bölümde de hata yapmayan Kanarya, mücadeleyi 88-79 kazandı. Fenerbahçe'de Wilbekin 25, Guduric ise19 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı. Anadolu Efes'te ise Micic 19 sayı kaydetti.
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İki takım arasında Avrupa Ligi'nde oynanan 19. karşılaşmada Fenerbahçe Beko 12. galibiyetini elde etti. Efes ise 7 kez kazandı.
BAYRAM COŞKUSU
Sinan Erdem Salonu'nu dolduran taraftarlar tribünleri Türk bayraklarıyla donattı ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Bu arada bu sezon bileği bükülmeyen F.Bahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis 9'da 9 yaptı.