Anadolu Efes’i Ömercan sırtladı

ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 29 sayı farkla (97- 68) mağlup ederken, 21 yaşındaki yıldız adayıperformansıyla ön plana çıktı. Maça hızlı başlayan Anadolu Efes ilk yarıyı Pleiss ve Elijah Bryant'ın etkili performanslarıyla 41-32 önde tamamladı. İkinci yarıdasahneye çıktı. Hem sayı atan hem de asistleriyle arkadaşlarını besleyen genç oyuncunun performansıyla farkı giderek açan Ergin Ataman'ın öğrencileri, karşılaşmayı 97-68 kazandı. Bu sonuçla Anadolu Efes 5. maçında 4'üncü galibiyetini alırken; Bahçeşehir Koleji 3. kez kaybetti. Diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:- Frutti Extra Bursaspor: 80-72,-Galatasaray NEF: 68-66.