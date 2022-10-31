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Giriş Tarihi: 31.10.2022

Anadolu Efes’i Ömercan sırtladı

Anadolu Efes’i Ömercan sırtladı

Lacivert-beyazlılar, 21 yaşındaki genç oyun kurucunun 21 sayı ve 8 asistlik performansı ile Bahçeşehir Koleji’ni 29 sayı farkla mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 29 sayı farkla (97- 68) mağlup ederken, 21 yaşındaki yıldız adayı Ömercan İlyasoğlu 21 sayı ve 8 asistlik performansıyla ön plana çıktı. Maça hızlı başlayan Anadolu Efes ilk yarıyı Pleiss ve Elijah Bryant'ın etkili performanslarıyla 41-32 önde tamamladı. İkinci yarıda Ömercan sahneye çıktı. Hem sayı atan hem de asistleriyle arkadaşlarını besleyen genç oyuncunun performansıyla farkı giderek açan Ergin Ataman'ın öğrencileri, karşılaşmayı 97-68 kazandı. Bu sonuçla Anadolu Efes 5. maçında 4'üncü galibiyetini alırken; Bahçeşehir Koleji 3. kez kaybetti. Diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: Petkim- Frutti Extra Bursaspor: 80-72, Darüşşafaka-Galatasaray NEF: 68-66.

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Anadolu Efes’i Ömercan sırtladı
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