Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de James Harden 1 ay forma giyemeyecek
Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:44

NBA'de James Harden 1 ay forma giyemeyecek

AA
NBA’de James Harden 1 ay forma giyemeyecek

NBA ekibi Philadelphia 76ers'ın all-star oyun kurucusu James Harden, sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Harden'ın sağ ayağındaki tendon zedelenmesi sebebiyle bir ay forma giyemeyeceği belirtildi.

Takımının Washington Wizards'a 121-111 yenildiği mücadelede sakatlanan 33 yaşındaki basketbolcu, 24 sayı, 10 asist, 5 ribauntla mücadele etmişti.

Ligde 2018 yılının en değerli oyuncusu seçilen Harden, bu sezon 9 maçta 22 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ortalamaları yakaladı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da görev yaptığı Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda 4 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8. sırada yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022: 4 Kasım Güncel Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi?
SON DAKİKA: İzmir Buca'da korkutan deprem! Bakan Süleyman Soylu'dan İzmir depremi sonrası önemli açıklama
TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 hakkında açıklama! e devlet sorgulama ekranı
Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş’in yapacağı ilk transfer belli oldu! Beşiktaş sürpriz ismi kadrosuna katıyor…
KPSS Polislik önlisans puanı 2022 tablosu POMEM şartları ile yayında! KPSS önlisans Polislik taban puanları, puan türü ve baraj puanı
2022 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Güncel UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye ülke puanı sıralaması kaç oldu, yükseldi mi? Avrupa'da Türk rüzgarı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dinamo Kiev maçı sonrası flaş Arda Güler itirafı! "Biti kanlananlar, 17 yaşındaki bir oyuncuya..."
İZMİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, okul var mı? 4 Kasım 2022 Deprem nedeniyle İzmir'de okullar bugün tatil mi, ders var mı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Arda Güler'i konuştu, Fenerbahçe'de tarihe geçti! Gol sevincindeki o anlar geceye damga vurdu...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde inanılması güç tesadüf! Herkes aynı puanda kaldı, kimse bu sonuca inanamadı…
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de James Harden 1 ay forma giyemeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA