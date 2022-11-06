Ejderhalar üçledi

2.07’lik yeni transferi James Gist’in ilk kez forma giydiği müsabakada skoru sürekli önde götüren kırmızı-lacivertli takım, son dakikalarda da Kartal Özmızrak’ın kritik sayılarıyla ligde 3. galibiyetine ulaştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 71-61 yendi ve 3. galibiyetine imza attı. Yeni transferi James Gist'in ilk kez forma giydiği maça etkili başlayan kırmızı-lacivertliekip, 12-4'lük üstünlük sağladıve ilk çeyreği de 22-11önde geçti. İkinci çeyrekte İzmir temsilcisi, Chery'nin sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayıp farkı ikiye kadar indirdi: 22-20. Ancak Shepherdve Yiğit ile etkili olanBahçeşehir, soyunma odasına38-29 önde girdi.
İkinci yarıda da Boutsiele ile boyalı alanda üstünlüğünü kabul ettiren Kırmızı Ejderhalar, ilk üç dakikayı 42-34 önde geçti. Chery'nin üst üste isabetleriyle fark kapanınca mola geldi. Molanın ardındaniki takım da skor üretmektegüçlük çekti ve 3. periyot49-42 ev sahibinin üstünlüğüile kapandı. Son çeyreğe Berkay Candan'ın dış atışları ile giren kırmızı-lacivertliler farkı 11'e çıkardı: 57-46.
KARTAL SAHNE ALDI
Konuk takımın molasının ardından fark tekrar kapandı ve bitime 3:39 kala iki sayıya kadar indi: 61-59. Ancak kalan bölümde Kartal Özmızrak'ın etkili oyunu ile 10-2'lik seri yakalayan Bahçeşehir, parkeden 71-61 galip ayrıldı. Diğersonuçlar: Ayos Konya-Y.Merkezefendi: 91-92, Manisa BBTürk Telekom: 50-77.
SAVUNMAYA ÖVGÜ
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçı şöyle değerlendirdi: "Aliağa Petkimspor hücum kapasitesi yüksek ve tehlikeli bir rakip. Bunudüşündüğümüzdeonları 61 sayıda tutmaksavunma anlamındaiyi bir iş yaptığımızıgösteriyor. Hücum tarafında istediğimiz akışkanlıkta olmasak da yay gerisinden iyi bir isabet oranı yakaladık. Bu maçın önemini göz önünde bulundurduğumuzda kazanmak bizim için değerli. Milli arada zayıf noktalarımızı iyileştirmek ve daha güçlü dönmek istiyoruz."