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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Ejderhalar üçledi

Ejderhalar üçledi

2.07’lik yeni transferi James Gist’in ilk kez forma giydiği müsabakada skoru sürekli önde götüren kırmızı-lacivertli takım, son dakikalarda da Kartal Özmızrak’ın kritik sayılarıyla ligde 3. galibiyetine ulaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 71-61 yendi ve 3. galibiyetine imza attı. Yeni transferi James Gist'in ilk kez forma giydiği maça etkili başlayan kırmızı-lacivertli ekip, 12-4'lük üstünlük sağladı ve ilk çeyreği de 22-11 önde geçti. İkinci çeyrekte İzmir temsilcisi, Chery'nin sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayıp farkı ikiye kadar indirdi: 22-20. Ancak Shepherd ve Yiğit ile etkili olan Bahçeşehir, soyunma odasına 38-29 önde girdi.
İkinci yarıda da Boutsiele ile boyalı alanda üstünlüğünü kabul ettiren Kırmızı Ejderhalar, ilk üç dakikayı 42-34 önde geçti. Chery'nin üst üste isabetleriyle fark kapanınca mola geldi. Molanın ardından iki takım da skor üretmekte güçlük çekti ve 3. periyot 49-42 ev sahibinin üstünlüğü ile kapandı. Son çeyreğe Berkay Candan'ın dış atışları ile giren kırmızı-lacivertliler farkı 11'e çıkardı: 57-46.

KARTAL SAHNE ALDI
Konuk takımın molasının ardından fark tekrar kapandı ve bitime 3:39 kala iki sayıya kadar indi: 61-59. Ancak kalan bölümde Kartal Özmızrak'ın etkili oyunu ile 10-2'lik seri yakalayan Bahçeşehir, parkeden 71-61 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Ayos Konya-Y.Merkezefendi: 91-92, Manisa BBTürk Telekom: 50-77.

SAVUNMAYA ÖVGÜ
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçı şöyle değerlendirdi: "Aliağa Petkimspor hücum kapasitesi yüksek ve tehlikeli bir rakip. Bunu düşündüğümüzde onları 61 sayıda tutmak savunma anlamında iyi bir iş yaptığımızı gösteriyor. Hücum tarafında istediğimiz akışkanlıkta olmasak da yay gerisinden iyi bir isabet oranı yakaladık. Bu maçın önemini göz önünde bulundurduğumuzda kazanmak bizim için değerli. Milli arada zayıf noktalarımızı iyileştirmek ve daha güçlü dönmek istiyoruz."

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Ejderhalar üçledi
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