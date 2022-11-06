Ejderhalar üçledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 71-61 yendi ve 3. galibiyetine imza attı. Yeni transferi James Gist'in ilk kez forma giydiği maça etkili başlayanİkinci çeyrekte İzmir temsilcisi, Chery'nin sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayıp farkı ikiye kadar indirdi: 22-20.İkinci yarıda da Boutsiele ile boyalı alanda üstünlüğünü kabul ettiren Kırmızı Ejderhalar, ilk üç dakikayı 42-34 önde geçti. Chery'nin üst üste isabetleriyle fark kapanınca mola geldi.Son çeyreğe Berkay Candan'ın dış atışları ile giren kırmızı-lacivertliler farkı 11'e çıkardı: 57-46.Konuk takımın molasının ardından fark tekrar kapandı ve bitime 3:39 kala iki sayıya kadar indi: 61-59. Ancak kalan bölümde Kartal Özmızrak'ın etkili oyunu ile 10-2'lik seri yakalayan Bahçeşehir, parkeden 71-61 galip ayrıldı.Ayos Konya-Y.Merkezefendi: 91-92, Manisa BBTürk Telekom: 50-77.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçı şöyle değerlendirdi: "Aliağa Petkimspor hücum kapasitesi yüksek ve tehlikeli bir rakip.Hücum tarafında istediğimiz akışkanlıkta olmasak da yay gerisinden iyi bir isabet oranı yakaladık. Bu maçın önemini göz önünde bulundurduğumuzda kazanmak bizim için değerli. Milli arada zayıf noktalarımızı iyileştirmek ve daha güçlü dönmek istiyoruz."