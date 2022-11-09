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Giriş Tarihi: 9.11.2022

Kalıcı çözüm bekliyoruz

ÇAĞDAŞ HALICI
Kalıcı çözüm bekliyoruz

EuroLeague ile FIBA arasındaki çekişmenin milli takımlara olumsuz yansıdığını belirten Ergin Ataman, soruna hâlâ net bir çözüm bulunmadığını dile getirdi

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan'la karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu basınla buluştu. Ay-Yıldızlı ekibin teknik patronu Ergin Ataman, "Cuma günü seyirci desteği ve baskılı, sert bir savunma ile Belçika maçını almak istiyoruz. Karşılaşmanın ardından Sırbistan hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

4 F.BAHÇELİ 2 GÜN ÜST ÜSTE MAÇA ÇIKACAK
FIBA ile EuroLeague arasındaki çekişme ve milli takımların oyuncuların tamamından faydalanamamasına değinen Ataman, "F.Bahçe'den 4 isim, perşembe akşamı (yarın) EuroLeague'de maç oynayıp, ardından cuma günü milli karşılaşmaya çıkacak. Barcelona, Sertaç Şanlı'yı göndermiyor. Burada bir çelişki var, Belçika da oynayan oyuncuya takımı izin veriyor. Bir çözüm bulunacağı söyleniyordu, bulunan tek çözüm Euroleague'de cuma gününe maç koymamak oldu. Böyle çözüm olmaz" ifadelerini kullandı.

TAŞIMA SPONSORU TEMSA
A Milli Basketbol Takımı'nın taşıma sponsoru TEMSA oldu. Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan imza töreninde TEMSA ile üç yıllık anlaşma imzaladıklarını söyledi.

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Kalıcı çözüm bekliyoruz
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