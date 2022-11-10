Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, EuroLeague'de Real Madrid'e boyun eğdi
Giriş Tarihi: 11.11.2022 00:19 Son Güncelleme: 11.11.2022 00:21

Anadolu Efes, EuroLeague'de Real Madrid'e boyun eğdi

AA
Anadolu Efes, EuroLeague’de Real Madrid’e boyun eğdi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk olduğu İspanya'nın Real Madrid takımına 94-85 yenildi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Anadolu Efes'in savunmadaki hatalarını iyi değerlendirerek ilk çeyreği 26-19 önde kapattı. Anadolu Efes'te Pleiss'ın 6. dakikada faul sayısını 3'e çıkarması dikkat çekti.

İkinci çeyrekte özellikle Clyburn'un etkili oyunuyla farkı bir ara 4 sayıya kadar indiren Anadolu Efes, savunmadaki hatalarını sürdürmesi ve yıldız oyuncusu Micic'in skora beklenen katkıyı sağlayamamasıyla devreyi 54-43 geride kapattı.

İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi takım, 23. dakikada farkı 15 sayıya (60-45) çıkardı. İlerleyen dakikalarda Micic ve Clyburn'un hücumdaki etkili oyunu ve güçlü savunma ile farkı azaltan lacivert-beyazlılar, son periyota girerken farkı 6 sayıya (69-63) çekti.

Son çeyrekte Anadolu Efes'in savunmadaki hataları devam etti. Hızlı hücumlarla rahat sayı bulan Real Madrid, sahadan 94-85 galip ayrıldı.

Maçın en skoreri olan Anadolu Efesli Clyburn'un 25 sayı, 9 ribaunt ve 1 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'ndeki 7. maçında 5. kez mağlup oldu. Real Madrid ise 4. galibiyetini aldı.

Salon: Wizink Center

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Gytis Vilius (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Real Madrid: Hanga 11, Deck 13, Tavares 8, Yabusele 11, Musa 9, Hezonja 9, Poirier 13, Cornelie 4, Abalde 4, Rodriguez 2, Llull 10

Anadolu Efes: Beabois 2, Clyburn 25, Pleiss 4, Micic 15, M'Baye, Taylor 13, Zizic 17, Bryant 9

1. Periyot: 26-19

Devre: 54-43

3. Periyot: 69-63

5 Faulle çıkan: 38.46 Tavares (Real Madrid)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ile 6 tabloda tüm yeni maaş hesapları! 2023 Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı netleşti! Emeklilikte yaşa takılanlar merakla bekliyordu
SON DAKİKA: ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih...
Altın fiyatları 1 ayın zirvesini yeniledi! ABD enflasyon verisi ile gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatları bugün ne kadar?
Son dakika: İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı! Mustafa Şen A Haber'de açıkladı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a gidiyor! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak...
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ilk adımı atıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret zammı için harekete geçti
Son dakika: Kuduz olan çocuk hayatını kaybetti!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta ayrılacak ilk isim netleşti! Şenol Güneş biletini kesti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes, EuroLeague'de Real Madrid'e boyun eğdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA