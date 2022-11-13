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Giriş Tarihi: 13.11.2022 15:26

Ergin Ataman'dan şok Micic kararı! Sırbistan maçı öncesi...

AA
Ergin Ataman’dan şok Micic kararı! Sırbistan maçı öncesi...

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye, grubun 4. maçında zorlu rakibi Sırbistan'ı ağırlayacak. Maç öncesi başantrenör Ergin Ataman, Anadolu Efes'ten öğrencisi olan Vasilije Micic için sürpriz bir karar aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 4. maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Başkent Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, NTV'den yayımlanacak.

Elemelerin ilk turunda 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi alan milliler, ikinci turdaki 3 müsabakada ise 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Takımların ilk turda aldığı puanları taşıdığı ikinci turda Türkiye, 3 galibiyet, 4 yenilgiyle I Grubu'nda 4. sırada bulunuyor. Sırbistan ise 4 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

Grupta iki takımın İstanbul'da karşılaştığı ilk maçı Sırbistan 79-72 kazanmıştı. İkinci turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

MİCİC'İN GİTMESİNE İZİL VERİLMEDİ

Sırbistan kadrosunda olması beklenen Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, Ergin Ataman'ın izin vermemesi sebebiyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

Konuyla ilgili NTV'ye açıklamada bulunan başantrenör Ergin Ataman, "Kulüp olarak başından beri Micic'in milli takımda oynamasına karşıydık. Fakat daha sonra Sırbistan Milli Takımı'nın baskısı sonrası Micic'in oynama isteği olunca kulüp olarak izin vermedik."dedi.

ADAY KADRO

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Okben Ulubay (Beşiktaş Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Sertaç Şanlı (Barcelona), Samet Yiğitoğlu (MZT Üsküp).

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Ergin Ataman'dan şok Micic kararı! Sırbistan maçı öncesi...
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