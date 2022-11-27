Dev derbide kazanan Fenerbahçe Beko! Galatasaray avantajı koruyamadı...

İkinci periyoda Bost'un liderliğinde daha iyi bir giriş yapan Galatasaray, yakaladığı 10-1'lik seri ile ilk yarının bitimine 6.59 kala 1 sayı farkla öne geçti ve rakibine molayı aldırdı: 33-32. Galatasaray'ın Ennis ile bulduğu üç sayılık isabetlere, sarı-lacivertli ekip, Edwards ile cevap verirken periyodun son iki dakikasına sarı-kırmızılılar, 46-44 önde girdi. Kalan bölümde de skordaki üstünlüğünü koruyan Galatasaray, ilk yarıyı 51-46 önde tamamladı.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde Galatasaray, bulduğu üç sayılık isabetlerle etkili olurken, Fenerbahçe de pota altını etkili kullandı. Periyodun bitimine 4.35 kala gelen televizyon molasına ev sahibi ekip, 5 sayı farkla önde girdi: 62-57. Periyodun kalan bölümünde Booker ve Wilbekin ile etkili olan Fenerbahçe, son saniyede gelen üç sayılık isabet ile son periyoda 72-70 önde girdi.

Son periyotta Hayes-Davis'in devreye girmesiyle hücumda sıkıntı yaşamayan Fenerbahçe, son 5 dakikaya 87-79 önde girdi. Kalan dakikalarda skor farkını korumayı başaran Fenerbahçe, parkeden 97-91 galip ayrıldı.