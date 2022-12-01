Alperen Şengün, Denver Nuggets’a karşı double-double yaptı

JAYSON TATUM'DAN 49 SAYI

Boston Celtics'in Miami Heat'i 134-121 mağlup ettiği maçta Jayson Tatum, 49 sayı attı. Sezonun bir maçtaki en yüksek sayısına ulaşan Tatum, sekiz 3 sayı isabeti bulduğu maçta bu sezon üçüncü kez 40 ve üstü sayı üretti. Tatum dışında Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, Malcolm Brogdon ise 21 sayı kaydetti. Miami Heat'te ise Max Strus ve Bam Adebayo'nun 23'er, Tyler Herro'nun da 22 sayısı galibiyete yetmedi.