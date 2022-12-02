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Giriş Tarihi: 2.12.2022 12:05 Son Güncelleme: 2.12.2022 12:20

Türkiye Basketbol Liginde Anadolu Efes'in rakibi Pınar Karşıyaka

Türkiye Basketbol Liginde Anadolu Efes’in rakibi Pınar Karşıyaka

Türkiye Basketbol Liginde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka Sinan Erdem Spor salonunda kozlarını paylaşacak. Euroleuge'de son maçta Olimpiacos'u 82-71 mağlup eden Anadolu Efes bu maçtanda galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde A. Efes ile Pınar Karşıyaka, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka 4 Aralık Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

Son haftalarda inişli-çıkışlı bir grafik çizen Karşıyaka, zorlu A. Efes deplasmanında galibiyet alarak kötü günlerini taraftarına unutturmak istiyor. İzmir temsilcisi, son olarak ligde Merkezefendi Basket'i sahasında 92-76 mağlup ederek kötü gidişatı ufakta olsa sonlandırmıştı. Yeşil-kırmızılar, ligde daha üst sıralara çıkmak için A. Efes maçına büyük önem veriyor. Kaf-Kaf, bu sezon ligde 4 galibiyet 3 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alırken A. Efes ise ligde 6 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

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Türkiye Basketbol Liginde Anadolu Efes'in rakibi Pınar Karşıyaka
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