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Giriş Tarihi: 4.12.2022 11:25

Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Morgan ile anlaştı

AA
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ABD’li Morgan ile anlaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Rize Belediyespor, ABD'li oyuncu Kolby Morgan'ı kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Mustafa Köroğlu, bu sezon yükseldikleri ligde kalıcı olabilmek için çalıştıklarını belirterek, şu ana kadar beklentinin uzağında kaldıklarını söyledi. Süper Lig'de son hafta aldıkları galibiyetle moral bulduklarını dile getiren Köroğlu, bütçelerine uygun şekilde güçlerini artırmak için transfer çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Köroğlu, takımda beklentinin uzağında kalan Katerina Zohnova ile yolları ayırdıklarını kaydederek, "Transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl Elazığ İl Özel İdare forması giyen Kolby Morgan ile anlaşma sağladık. Ligi bilen bir oyuncu. Çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Mustafa Köroğlu, ilk kez yer aldıkları ligde işlerinin kolay olmadığı bilinciyle sonuna kadar mücadelelerini sürdürüp, kalıcı olmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Morgan ile anlaştı
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