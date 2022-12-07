BOTAŞ, Macaristan ekibi UNI Györ’ü konuk edecek

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Grupta 4 maç sonunda 2 galibiyet, 2 yenilgiyle 2. sırada bulunan BOTAŞ, 3 galibiyet, 1 yenilgiyle lider durumda olan rakibini mağlup ederse üst tura çıkma yolunda büyük bir avantaj elde edecek. BOTAŞ, ilk maçta 7 sayı farkla mağlup olduğu rakibini Ankara'da 8 sayı farkla yenerse son hafta öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.BOTAŞ kazanır, gruptaki diğer maçta da İsrail ekibi Maccabi Ashdod, Litvanya temsilcisi Kibirkstis'i yenerse başkent ekibi yine son haftaya kalmadan üst tur biletini alacak.