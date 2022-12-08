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Giriş Tarihi: 8.12.2022 16:14

Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka’ya konuk oluyor

İHA
Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka’ya konuk oluyor

Türkiye Basketbol Liginde Pınar Karşıyaka, 10 Aralık cumartesi günü evinde Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.
Son iki haftada galibiyete hasret kalan Aliağa Petkimspor, zorlu Karşıyaka deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Pınar Karşıyaka ise dün oynanan Telekom Baskets Bonn maçında alınan mağlubiyeti taraftarına unutturmak istiyor.

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Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka’ya konuk oluyor
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