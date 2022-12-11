Sixers, Lakers’ı uzatmada devirdi

NBA'de Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers'ı uzatmada 133- 122 mağlup etti. Uzatma bölümünde yalnızca iki sayı yiyen 76ers'ta 9 dakika 17 saniyesüre alan Furkan Korkmaz ise 2 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı. Play-off potasında yer alan Cleveland Cavaliers ile Sacramento Kings arasındaki karşılaşmayı, konuk takım Kings 106-95 kazandı. Cavaliers cephesinde Caris LeVert 22 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Darius Garland 19 sayı, 6 asist ve Cedi Osman 17 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.