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Giriş Tarihi: 14.12.2022

Fenerbahçe Beko Yunanistan’da bozguna uğradı

Fenerbahçe Beko Yunanistan’da bozguna uğradı
THY EuroLeague'de lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'a 94-67 kaybetti. Yunanistan ekibinin kontrolünde geçen ilk çeyreği 31-11 geride kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 58-31'lik skor dezavantajıyla girdi. İkinci yarıda da Kanarya farkı kapatmakta zorlandı. Son çeyreğe 74-51'lik Olympiakos üstünlüğüyle gidilirken F.Bahçe parkeden 27 sayı farklı mağlup ayrıldı. Karşılaşmada 25 top kaybıyla oynayan ve bu sezon 3. yenilgisini yaşayan Kanarya'da en çok sayı atan isim, 13'le Carsen Edwards oldu. Ev sahibi takımda da Sahsa Vezenkoc 21 sayı kaydetti.

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Fenerbahçe Beko Yunanistan’da bozguna uğradı
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