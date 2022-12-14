Fenerbahçe Beko Yunanistan’da bozguna uğradı

THY EuroLeague'de lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'a 94-67 kaybetti. Yunanistan ekibinin kontrolünde geçen ilk çeyreği 31-11geride kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 58-31'lik skordezavantajıyla girdi. İkinci yarıda da Kanarya farkı kapatmakta zorlandı. Son çeyreğe 74-51'lik Olympiakos üstünlüğüyle gidilirken F.Bahçe parkeden 27 sayı farklı mağlup ayrıldı. Karşılaşmada 25top kaybıyla oynayan ve bu sezon3. yenilgisini yaşayan Kanarya'da en çok sayı atan isim, 13'le Carsen Edwards oldu. Ev sahibi takımda da Sahsa Vezenkoc 21 sayı kaydetti.