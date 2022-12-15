Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 11. hafta maçları yapılacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Frutti Extra Bursaspor-Manisa Büyüşehir Belediyespor mücadelesiyle başlayacak 11. haftanın programı şöyle:
YARIN:
19.00 Frutti Extra Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)
17 ARALIK CUMARTESİ:
13.00 Bahçeşehir Koleji-AYOS Konyaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Nef (Gazanfer Bilge)
18 ARALIK PAZAR:
13.00 Türk Telekom-Gaziantep Basketbol (Ankara)
15.30 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Emlakjet (ENKA)
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)
20.30 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)