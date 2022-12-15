Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçları yapılacak
Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:13 Son Güncelleme: 15.12.2022 10:18

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçları yapılacak

AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 11. hafta maçları yapılacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi devam ediyor. 11. haftanın açılış maçında Frutti Extra Bursapor evinde Manisa Büyükşehir Bedediyespor'u konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Frutti Extra Bursaspor-Manisa Büyüşehir Belediyespor mücadelesiyle başlayacak 11. haftanın programı şöyle:

YARIN:

19.00 Frutti Extra Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

17 ARALIK CUMARTESİ:

13.00 Bahçeşehir Koleji-AYOS Konyaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Nef (Gazanfer Bilge)

18 ARALIK PAZAR:

13.00 Türk Telekom-Gaziantep Basketbol (Ankara)

15.30 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Emlakjet (ENKA)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den dikkat çeken mesaj! EYT şartları ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Tüm veriler o rakamı işaret etti! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe mesajlar!
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! Aralık 2022 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell piyasalara yön verdi
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika haberi | 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni gelişme: Kadir İstekli gözaltında, Yusuf Gümüşel aranıyor
SON DAKİKA HABER! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı: 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası
Stokçular zorda! Fırsatçının malı elinde kaldı
SON DAKİKA: Kızılelma ilk uçuşu yaptı! Türkiye'nin gurur günü: Tarihi görüntüler
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu davası' açıklaması: Nihai bir karar değil, yargılama süreci devam ediyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçları yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA