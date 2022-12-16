Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Miami Heat deplasmanda Houston'u devirdi
Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:27 Son Güncelleme: 16.12.2022 10:47

Miami Heat deplasmanda Houston'u devirdi

İHA
Miami Heat deplasmanda Houston’u devirdi

NBA'de Houston Rockets, evinde karşı karşıya geldiği Miami Heat'e 111-108 mağlup oldu. Houston'da oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün, 24 dakika süre aldığı mücadelede 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 blok ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında karşılaştığı Miami Heat'e 111-108'lik skorla kaybetti. Bu sezonki 19. yenilgisini alan Houston'da Jalen Green 22 sayı, 5 ribaund, Kevin Porter Jr. 21 say, 7 ribaund ile oynarken, Alperen de 24 dakika süre aldığı maçta 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 blok ile takımına katkıda bulundu.

Ligde üst üste 3., toplamda 15. galibiyetini elde eden Miami'de ise Tyler Herro 41 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımını sırtlarken, Jimmy Butler 20 sayı ve Caleb Martin de 13 sayı ile mücadele etti.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Houston Rockets: 108 - Miami Heat: 111
Memphis Grizzlies: 142 - Milwaukee Bucks: 101
Utah Jazz: 132 - New Orleans Pelicans: 129
Los Angeles Clippers: 95 - Phoenix Suns: 111

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! 1 sivil ve 8 polis memuru yaralandı
EYT SON DAKİKA: Tüm sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı "İstanbul" mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi 2022 belli oldu mu?
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan KYK kredi ve burs sonuçları açıklaması
EYT SON DAKİKA: Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT ve 2023 asgari ücret zammı için YENİ açıklama!
ARKADAŞINA GÖNDER
Miami Heat deplasmanda Houston'u devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA