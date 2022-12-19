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Giriş Tarihi: 19.12.2022 16:10

Fenerbahçe Beko'ya Jekiri'den kötü haber!

DHA
Fenerbahçe Beko’ya Jekiri’den kötü haber!

Fenerbahçe Beko, kasık bölgesinden sakatlığı bulunan Tonye Jekiri'nin 22 Aralık Perşembe günü oynanacak Partizan maçının ardından ameliyat olacağını ve 8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Son haftalarda gelen sakatlık haberleriyle sarsılan Fenerbahçe Beko'ya bir kötü haber de pivot Tonye Jekiri'den geldi.

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "Bir süredir kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından planlanan konservatif tedavi ve çalışma programını takip eden Tonye Jekiri'nin durumu ekibimizce değerlendirilmiştir. Bu süreçte basketbol faaliyetlerini sürdüren Jekiri'nin, bir süredir devam eden şikayetlerinden tamamen kurtulabilmesi adına, 22 Aralık Perşembe günü oynanacak Partizan maçının ardından ameliyat olmasına karar verilmiştir. Tonye Jekiri'nin ameliyatının ardından sahalara dönüş süresinin yaklaşık sekiz hafta olması öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Beko ayrıca sezon başından bu yana sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyen Nemanja Bjelica'nın yeni yılın ilk haftasında takım antrenmanlarına başlayacağını belirtti.

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Fenerbahçe Beko'ya Jekiri'den kötü haber!
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