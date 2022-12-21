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Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:37 Son Güncelleme: 21.12.2022 10:38

THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

İHA
THY Euroleague’de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 15. hafta yarın oynanacak Fenerbahçe - Partizan maçı ile başlayacak.

Euroleague'de 15. hafta heyecanı yarın ve 23 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak. A. Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
Ligde geride kalan 14 haftada Fenerbahçe 10 galibiyet ve averajla lider konumda bulunurken, sarı-lacivertlileri aynı galibiyette olan Barcelona ile Monaco takip ediyor. A. Efes de 7 galibiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında ise 3 galibiyeti olan ALBA Berlin var.

Euroleague'de 15. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.45 Fenerbahçe Beko - Partizan
22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv
22.00 Olympiakos - Kızılyıldız
22.30 Baskonia - Virtus Bologna
23.00 Real Madrid - Asvel

23 Aralık Cuma
20.30 A. Efes - Panathinaikos
21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih
22.30 Olimpia Milano - Monaco
22.30 Valencia Basket - Barcelona

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THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı
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