NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" performansı Houston Rockets'a yetmedi

NETS REKOR İLK YARI PERFORMANSIYLA KAZANDI

Brooklyn Nets, ilk devrede rekor kırdığı skor performansıyla Golden State Warriors'ı 143-113 yendi. İlk yarıda 91 sayı atan ev sahibi Nets, bu alanda takım rekoru kırdı. Ayrıca Nets, 1990'da Denver Nuggets'a 107 sayı atan Phoenix Suns ve 2018'de Chicago Bulls potasına 92 sayı gönderen Warriors'ın ardından bir NBA maçının ilk yarısında en yüksek sayıya ulaşan üçüncü takım oldu.

Bu sezon 20. galibiyetini elde eden Nets'te Warriors'a karşı 9 oyuncu çift haneli sayıya ulaştı. Kevin Durant 23, Edmond Sumner 16 ve Royce O'Neale 14 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Andrew Wiggins, Stephen Curry ve Klay Thompson'ın oynamadığı Warriors'ta James Wiseman'ın 30, Patrick Baldwin Jr ve Moses Moody'nin 17'şer sayısı, sezonun 18. mağlubiyetini önleyemedi.