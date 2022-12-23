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Giriş Tarihi: 23.12.2022

Obradovic Fener’i üzdü

Obradovic Fener’i üzdü
Fenerbahçe Beko'yu THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan efsane antrenör Obradovic, dün Partizan'ın başında eski takımına rakip oldu. Sırp ekibi, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 73-72 kazandı. Sarı-lacivertliler, Melih ve Pierre'nin etkili oyunuyla ilk periyodu 19-16, devreyi de 37-33 üstün bitirdi. Son yarım dakikaya 72-72 beraberlikle girildi. Partizan, 3 saniye kala serbest atışlardan bulduğu sayılarla salondan galip ayrılırken Kanarya, 5. yenilgisini aldı.

ÖĞRENCİSİNE ACIMADI!
Obradovic, sarı-lacivertlilere rakip olarak Partizan'ın başında ilk kez Ülker Arena'da boy gösterdi. 62 yaşındaki tecrübeli antrenör daha önce 11 yıl yardımcılığını yapan Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'i affetmedi. Taraftarlar, Obra'ya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

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Obradovic Fener’i üzdü
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