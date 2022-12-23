Obradovic Fener’i üzdü

Fenerbahçe Beko'yu THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan efsane antrenör Obradovic, dün Partizan'ın başında eski takımına rakip oldu. Sırp ekibi, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 73-72 kazandı. Sarı-lacivertliler, Melih ve Pierre'nin etkili oyunuyla ilk periyodu 19-16, devreyi de 37-33 üstün bitirdi. Son yarım dakikaya 72-72 beraberlikle girildi. Partizan, 3saniye kala serbest atışlardanbulduğu sayılarla salondan galip ayrılırken Kanarya, 5. yenilgisini aldı.
ÖĞRENCİSİNE ACIMADI!
Obradovic, sarı-lacivertlilere rakip olarak Partizan'ın başında ilk kez Ülker Arena'da boy gösterdi. 62 yaşındaki tecrübeli antrenördaha önce 11 yıl yardımcılığını yapan Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'i affetmedi. Taraftarlar, Obra'ya büyük sevgi gösterisinde bulundu.