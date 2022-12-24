Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Darüşşafaka’yı 98-84’lük skorla devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 12. hafta'nın açılış maçında Beşiktaş Sompo Japan evinde Darüşşafa 'yı 98-84'lül skor ile devirdi. Maça hızlı başlayan Beşiktaş ilk çeyreği 33-20 önde kapattı. Beşiktaş devre arasınada 55-40'lık skorla önde girdi. Ev sahibi takım son çeyreğe de 13 sayı önde girerken, maçı 98-84 kazandı. Bu sonuçla 5 maçlık yenilgi serisine son veren Beşiktaş Emlakjet, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka ise 5. mağlubiyetini aldı.
SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Umut Özgün Ergün
Beşiktaş Emlakjet: Usher 24, Burak Can Yıldızlı 9, Mooney 20, Orelik 13, Okben Ulubay 13, Rich 5, McCormack 13, Furkan Haltalı 1
Darüşşafaka: Starks 22, McCullough 10, Doğuş Özdemiroğlu 10, Ercan Osmani 3, Olaseni 16, Eray Büyükcangaz, Cank Korkmaz 10, Canberk Kuş 2, Yeboah 11, Hakan Sayılı, Ege Özçelik
1. PERİYOT: 33-20
DEVRE: 55-40
3. PERİYOT: 68-55
MAÇ SONUCU: 98-84