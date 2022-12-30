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Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:34

Detroit- Orlando maçındaki olaylar nedeniyle 11 oyuncuya ceza verildi

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Detroit- Orlando maçındaki olaylar nedeniyle 11 oyuncuya ceza verildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ın Orlando Magic'i 121-101 yendiği dünkü karşılaşmada basketbolcular arasında yaşanan olaylar nedeniyle 11 oyuncuya maç ve maaş cezası verildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Detroit Pistons'ın oyun kurucusu Killian Hayes'e saha içi münakaşadaki rolü nedeniyle 3 maç ve maaş cezası, Orlando Magic pivotu Moritz Wagner'e 2 maç ve maaş cezası, Pistons oyun kurucusu Hamidou Diallo'ya 1 maç ve maaş cezası verildi.

MAAŞSIZ BİRER MAÇ CEZA

Ayrıca Magic oyuncularından Cole Anthony, R.J. Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Amiral Schofield, Franz Wagner, Mo Bamba ve Wendell Carter, saha içindeki tartışma sırasında yedek kulübesinden çıktıkları için maaşsız birer maç ceza aldı.

Maçtaki olaylar, Wagner'in Hayes'i Detroit yedek kulübesine iterek sportmenlik dışı bir hareket yapmasıyla başladı. Wagner'in başının arkasına yumruk atarak tartışmayı tırmandıran ve teknik faul alan Hayes, oyundan atıldı.

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Detroit- Orlando maçındaki olaylar nedeniyle 11 oyuncuya ceza verildi
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