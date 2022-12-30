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Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:24 Son Güncelleme: 30.12.2022 10:26

NBA'de Luka Doncic'in "triple-double"ı Dallas Mavericks'e galibiyeti getirdi

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NBA’de Luka Doncic’in triple-doubleı Dallas Mavericks’e galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in "triple-double" yaptığı maçta Houston Rockets'ı 129-114 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Mavericks, Doncic'in 35 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle oynadığı mücadelede konuk ettiği Rockets'ı yenerek üst üste 5, sezonun 20. galibiyetini aldı.

Doncic, bir önceki maçta New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendikleri karşılaşmada NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu olmuştu.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise 16 dakika 50 saniye süre aldığı karşılaşmada 11 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans gösterdi.

Rockets'ta Jalen Green, 23 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu ama mağlubiyeti engelleyemedi.

RANDLE'IN 41 SAYILIK SEZON REKORU GALİBİYETE YETMEDİ
San Antonio Spurs'ün New York Knicks'i 122-115 yendiği maçta Julius Randle'ın 41 sayılık sezon rekoru ve Immanuel Quickley'nin 36 sayılık kariyer rekoru Knicks'i galibiyete taşımaya yetmedi.

Knicks, takımda iki üst düzey performansa rağmen yine mağlubiyet alarak üst üste 5. maçından da yenik ayrılmış oldu.

San Antonio Spurs'te Keldon Johnson, 30 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi ekipte Romeo Langford da 23 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 121-113

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 135-126

Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 116-110

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 106-119

San Antonio Spurs-New York Knicks: 122-115

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 129-114

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NBA'de Luka Doncic'in "triple-double"ı Dallas Mavericks'e galibiyeti getirdi
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