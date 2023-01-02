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Giriş Tarihi: 2.1.2023 10:38

NBA'in zirvesinde Denver Nuggets, Boston Celtics'i mağlup etti

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NBA’in zirvesinde Denver Nuggets, Boston Celtics’i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Boston Celtics'i 123-111 yendi.

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Nuggets, seyircisi önünde oynadığı Celtics mücadelesini kazanarak son 10 maçında 8. galibiyetini aldı.

Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic 30 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza attı. Bruce Brown 21 sayı, Aaron Gordon da 18 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

Celtics cephesinde Jaylen Brown'ın 30 sayı, 8 ribaunt ve Jayson Tatum'ın 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 95-118

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 118-108

Denver Nuggets-Boston Celtics: 123-111

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NBA'in zirvesinde Denver Nuggets, Boston Celtics'i mağlup etti
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