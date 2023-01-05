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Giriş Tarihi: 5.1.2023 11:04 Son Güncelleme: 5.1.2023 11:06

NBA'de Chicago Bulls, Brooklyn Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi

AA
NBA’de Chicago Bulls, Brooklyn Nets’in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 121-112 yenen Chicago Bulls, rakibinin 12 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

NBA'e 12 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Bulls, konferansta zirve mücadelesi veren Nets'i 121-112 mağlup etti.

Ev sahibi Bulls'u galibiyete, 21 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Nikola Vucevic, 22'şer sayı, 7'şer ribaunt üreten DeMar DeRozan ve Patrick Williams taşıdı.

Galibiyet serisi sona eren Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant 44 sayı, 5 asistle sahanın en skoreri oldu. Kyrie Irving'in 25 sayı, 8 asist ve Seth Curry'nin 22 sayılık katkısı da mağlubiyeti önleyemedi.

CEDİ 12, ALPEREN 13 SAYI ATTI
Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Phoenix Suns karşılaşmasını 90-88 kazandı.

Peş peşe 3. galibiyetini alan Cavaliers'ta Caris LeVert 21 sayı, 6 ribaunt, Donovan Mitchell da 20 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynadı. Cedi Osman ise 12 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.

Suns cephesinde Chris Paul 25 sayı, 8 asist, Deandre Ayton 15 sayı, 18 ribauntla mücadele etti.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise 119-108 kaybettikleri New Orleans Pelicans deplasmanında maçı 13 sayı, 5 asist, 4 ribauntla tamamladı.

WARRİORS'I BEY'İN SON SANİYE BASKETİYLE YENDİ
Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip takımlarından biri olan Detroit Pistons, Saddiq Bey'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle Golden State Warriors deplasmanından 122-119 galip ayrıldı.

Pistons'ta Bojan Bogdanovic 29 sayı, 5 asist, Jalen Duren 18 sayı, 11 ribaunt ve maçın kahramanı Bey 17 sayıyla oynadı.

Warriors'ta Klay Thompson 30 sayı, Jordan Poole ise 24 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.

SONUÇLAR
Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 126-115

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 129-126 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 90-88

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 107-131

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 101-104 (uzatmada)

New York Knicks-San Antonio Spurs: 117-114

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 121-112

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 113-106

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 119-108

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 119-122

Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 117-120

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 112-109

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NBA'de Chicago Bulls, Brooklyn Nets'in 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi
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