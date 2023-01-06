Merkezefendi Belediyesi Basket’e 180 bin lira ceza

a-Gerçekleşen salon ve seyirci olayının misafir takım basketbolcusuna yönelik fiili müdahale şeklinde gerçekleştiği, eylemi gerçekleştiren seyircinin tahliye edilmesi işleminin müsabakaya 7 dakikadan fazla ara verilmesine neden olduğu anlaşıldığından, ihlalin gerçekleşme biçimi ve ağırlığı da dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/6. maddesi gereğince 120.000,00-TL, eylemin 2022-2023 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince verilen cezaya ek olarak 30.000,00-TL para cezası eklenmek sureti ile toplam 150.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b. Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2022–2023 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 30.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c. Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı'nın 33/4. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

d. Para cezalarının toplanması sureti ile 180.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.