Merkezefendi Belediyesi Basket’e 180 bin lira ceza

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13.hafta maçında Türk Telekom'u 78-68 yenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde galibiyet serisini 5 maça çıkarırken, galibiyetin faturası ağır oldu. Gerilimli geçen tansiyonu yüksek maçın 3.periyod ortalarında, pota yakınında zeminde maçı izleyen bir kişinin Türk Telekom oyuncusu TyrıQue Jones'e basket attıktan sonra küfür ettiği iddiasıyla oyun bir anda gerginleşmiş ve TyrıQue Jones, seyircinin üzerine yürürken araya giren takım arkadaşları fiziki müdahaleyi engellemişti.
Yayıncı kuruluşun canlı yayınında yaşananlar ekrana an be an yansırken, öfkeli taraftar ile TyrıQue Jones arasında ki gerilim, salona yansımış ve çıkan olaylar nedeniyle oyun 7 dakika durmuştu. Olayların başlamasına neden olduğu gerekçesiyle öfkeli taraftar görevlilerce salondan çıkarılırken, basketbolcu TyrıQue Jones'de diskalifiye olmuştu.
a-Gerçekleşen salon ve seyirci olayının misafir takım basketbolcusuna yönelik fiili müdahale şeklinde gerçekleştiği, eylemi gerçekleştiren seyircinin tahliye edilmesi işleminin müsabakaya 7 dakikadan fazla ara verilmesine neden olduğu anlaşıldığından, ihlalin gerçekleşme biçimi ve ağırlığı da dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/6. maddesi gereğince 120.000,00-TL, eylemin 2022-2023 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince verilen cezaya ek olarak 30.000,00-TL para cezası eklenmek sureti ile toplam 150.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b. Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2022–2023 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 30.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c. Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı'nın 33/4. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
d. Para cezalarının toplanması sureti ile 180.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.