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Giriş Tarihi: 6.1.2023 11:49

Türkiye Basketbol Ligi ekibi Merkezefendi'ye 180 bin TL ceza!

DHA
Türkiye Basketbol Ligi ekibi Merkezefendi’ye 180 bin TL ceza!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 30 Aralık Cuma günü evinde oynadığı Türk Telekom maçının ardından Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 180 bin TL ceza aldı.

Kurul, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın ardından ev sahibine seyirci olayları nedeniyle 30 bin TL, gerçekleşen salon ve seyirci olayının misafir takım basketbolcusuna yönelik fiili müdahale şeklinde gerçekleştiği, eylemi gerçekleştiren seyircinin tahliye edilmesi işleminin müsabakaya 7 dakikadan fazla ara verilmesine neden olduğu anlaşıldığından, ihlalin gerçekleşme biçimi ve ağırlığı da dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak 120 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat yüzünden de 30 bin TL ceza verdi.

Ligde Play-Off yarışı veren Merkezefendi, pazartesi günü Galatasaray NEF'e konuk olacak.

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Türkiye Basketbol Ligi ekibi Merkezefendi'ye 180 bin TL ceza!
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