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Giriş Tarihi: 7.1.2023 11:27 Son Güncelleme: 7.1.2023 11:33

Süper Lig ekibi Sivasspor, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor!

Süper Lig ekibi Sivasspor, Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek istiyor!

Geçen sezon sounda Beşiktaş'tan ayrılan ve Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a imza atan Oğuzhan Özyakup ile Süper Lig'den bir kulüp ilgileniyor.

Beşiktaş'ta geçirdiği uzun dönemin ardından geçen sezonun sonunda Siyah-beyazlı kulüpten ayrılan ve Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a imza atan Oğuzhan Özyakup yeniden Süper Lig'e dönebilir.

Fanatik'in haberine göre Süper Lig ekibi Sivasspor, 30 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Oğuzhan'ı takımda görmeyi çok istediği belirtildi.

Ailevi sebeplerden ötürü takımdan ayrılmak zorunda kalan Dia Saba'nın yerine Oğuzhan'ı Transfer etmeyi planlayan Sivasspor, yıldız futbolcudan gelecek cevabı bekliyor. Oğuzhan Özyakup bu sezon Fortuna Sittard'da 9 maça çıkıp 2 gol attı. (Milliyet)

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Süper Lig ekibi Sivasspor, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor!
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