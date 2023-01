Türkiye Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Emlakjet: 67 - Bahçeşehir Koleji: 71

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı deplasmanda 71-67'lik skorla mağlup ederek ligde 7. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmanın ardından galip gelen ekibin başantrenörü Erhan Ernak, "Maçın başında iyi hücum ettiğimizi düşünüyorum. Ama boş atışları değerlendiremedik. Çok yakın ve az skorla bitti maçın ilk yarısı. Üçüncü periyottan sonra Yiğit Arslan'ın ayrı bir katkısı oldu. Arslan gibi mücadele etti ve bizim skoru kontrol etmemize yardımcı oldu. Deplasman maçları bu sezon ayrı bir zor geçiyor. Kazandığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.



Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Can Mavisu xx, Erhan Gürsel xx

Beşiktaş: Orelik 3 x, Okben Ulubay 7 xx, Usher 9 xx, McCormack 6 x, Rich 11 xx, Ömer Can İlyasoğlu 11 xx, Mooney 17 xxx, Burak Can Yıldızlı 1 x, Egemen Güven 2 x, Efe Tahmaz x

Başantrenör: Igor Milicic

Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 7 x, Berkay Candan x, Smith 9 xx, Muhammed Baygül 11 xx, Boutsiele 13 xx, Yiğit Arslan 24 xxx, Hall x, Hadi Özdemir 5 x, Blazic 2 x, Gist x

Başantrenör: Erhan Ernak

1.Periyot: 12-16 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 29-29

3.Periyot: 42-54 (Bahçeşehir Koleji lehine)

4.Periyot: 67-71