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Giriş Tarihi: 10.1.2023 10:36 Son Güncelleme: 10.1.2023 10:45

NBA’de Los Angeles Lakers karşısında Nikola Jokic şov yaptı!

NBA’de Los Angeles Lakers karşısında Nikola Jokic şov yaptı!

NBA' de Denver Nuggets, Nikola Jokic'in triple-double yaptığı gecede rakibi Los Angeles Lakers'ı 122-109'luk skorla mağlup etti. Nikola Jokić, NBA tarihinde bir maçta 10 sayı, 10 ribaund ve 15 asist üretip saha içinden %100 ile oynayan ilk oyuncu oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon heyecanı dün gece oynanan 6 karşılaşma ile birlikte devam etti. Herhangi bir Türk basketbolcunun parkeye çıkmadığı gecede Nikola Jokic şov vardı.

NBA'de normal sezon mücadelesinde Denver Nuggets, kendi evinde Los Angeles Lakers'ı konuk etti. Denver Nuggets, maçın başından sonuna kadar önde götürdüğü karşılaşmayı 122-109'luk skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Nuggets, sezonun kendisi adına 27. galibiyetini elde etti. Sezonun en formsuz takımları arasında yer alan Los Angeles Lakers ise 22. kez parkeden mağlup ayrıldı.

Denver Nuggets'a galibiyeti getiren isim Nikola Jokic oldu. Sırbistanlı oyuncu 14 sayı 16 asist ve 11 ribauntla triple-double yaptı. Jokic, bu sezon ise toplamda 87. triple double'ını yaptı.

LA Lakers'ta Russell Westbrook 25 sayı – 7 ribaunt – 7 asistle ön plana çıktı. Los Angeles ekibinde sakatlıkları bulunan LeBron James ve Anthony Davis forma giymedi.

JAYSON TATUM, CELTICS'İ GALİBİYETE TAŞIDI
NBA'de normal sezon mücadelesinde Boston Celtics, kendi evinde Chicago Bulls'u konuk etti. Kıran kırana geçen maçta kazanan taraf 107-99'luk skorla Boston Celtics oldu.

Bu sonuçla birlikte Celtics, sezonun kendisi adına 29. galibiyetine imza attı. Chicago Bulls ise 22. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Celtics'e galibiyeti getiren isim 32 sayı ile oynayan Jayson Tatum oldu. Grant Williams ise 20 sayı ile mücadele etti. Chicago'nun yıldız ismi DeMar DeRozan karşılaşmanın 3. çeyreğinde 13 sayıdayken sakatlanıp oyunu yarıda bıraktı.

İŞTE NBA'DE GECENİN SONUÇLARI
Washington Wizards 112-132 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 121-113 San Antonio Spurs

New York Knicks 107-111 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 107-99 Chicago Bulls

Denver Nuggets 122-109 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 136-111 Orlando Magic

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NBA’de Los Angeles Lakers karşısında Nikola Jokic şov yaptı!
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