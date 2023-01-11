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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Ejderhalar Belçika’yı ateşe verdi!

Ejderhalar Belçika’yı ateşe verdi!

Bahçeşehir Koleji, deplesmanda Oostende’yi devirerek seride durumu 1-1’e getirdi. Jamar Smith 22 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Son maç 17 Ocak Salı günü İstanbul’da

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-İn ilk maçında Filou Oostende'ye sahasında 76-72 mağlup olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Belçika'da oynanan ikinci karşılaşmada rakibini 77-64 devirerek durumu 1-1 yaptı. Müsabakaya fırtına gibi başlayan Kırmızı Ejderhalar, ilk çeyreğini 27-13 önde bitirdiği karşılaşmanın devre arasına 43-35 üstün girdi. İkinci yarıda da etkili hücum eden Bahçeşehir, üçüncü periyodu 65-49 galip tamamlarken parkeden 77-64'lük zaferle ayrıldı. Bahçeşehir'de Jamar Smith, 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı, Jerry Boutsiele de 17 sayıyla ona destek verdi. Tur atlayan takımı belirleyecek olan serinin üçüncü maçı, 17 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak. Kazanan ekip, adını son 16 turuna yazdıracak.

'DOĞRU OYUNLA KAZANDIK'
BAHÇEŞEHIR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, galibiyetin ardından şöyle konuştu: "Tur atlamak için kazanmaktan başka şansımızın olmadığı bir maçtı. İlk maçtan gerekli dersleri çıkardığımızı ve sahaya doğru basketbolu yansıttığımızı düşünüyorum. Rakibimiz çok tehlikeli bir takım. En ufak bir gevşemeye ya da hataya müsaade etmiyor, bunu cezalandırabiliyorlar. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

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Ejderhalar Belçika’yı ateşe verdi!
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