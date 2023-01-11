Ejderhalar Belçika’yı ateşe verdi!

FIBAŞampiyonlar Ligi Play-İn ilk maçında Filou Oostende'ye sahasında 76-72 mağlup olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Belçika'da oynanan ikinci karşılaşmada rakibini 77-64 devirerek durumu 1-1 yaptı. Müsabakaya fırtına gibi başlayan Kırmızı Ejderhalar,karşılaşmanın devre arasınaüstün girdi. İkinci yarıda da etkili hücum eden Bahçeşehir, üçüncü periyodugalip tamamlarken parkeden 77-64'lük zaferle ayrıldı.Jerry Boutsiele de 17 sayıyla ona destek verdi. Tur atlayan takımı belirleyecek olan serinin üçüncü maçı, 17 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.BAHÇEŞEHIR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, galibiyetin ardından şöyle konuştu: "Tur atlamak için kazanmaktan başka şansımızın olmadığı bir maçtı. İlk maçtan gerekli dersleri çıkardığımızı ve sahaya doğru basketbolu yansıttığımızı düşünüyorum. Rakibimiz çok tehlikeli bir takım. En ufak bir gevşemeye ya da hataya müsaade etmiyor, bunu cezalandırabiliyorlar. Oyuncularımı tebrik ediyorum."