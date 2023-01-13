Tarihe geçti

Sacramento karşısında 10 sayı-10 ribaunt ve 10 asist ile triple double yapan 20 yaşındaki oyuncu NBA’de bunu başaran en genç pivot oldu
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısındaki performansı ile damga vurdu. 20 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi 10 sayı-10 ribaunt ve 10 asist ile tamamlarken NBA tarihinin triple double yapan en genç pivotu oldu. Rockets 135-115'lik yenilgi ile ayrılsa da Alperen'in performansı takımı adına da moral oldu. Genç oyuncu, Houston forması ile bu sezon geride kalan 37 maçta 14.5 sayı ortalaması,8.6 ribaunt ve 2.8'lik asist ortalamalarınaulaştı.
EFSANENİN İZİNDE!
Alperen Şengün, Hakeem Olajuwon'un ardından Houston tarihinde triple-double yapan ilk pivot olarak da dersine iyi çalıştığını gösterdi. Rockets'a iki şampiyonluk kazandıran efsane pivot Hakeem Olajuwon'la yaz döneminde çalışan Alperen, 59 yaşındaki efsanenin öğrettiklerini parkede sergileyip mesajını verdi.
BİR GÖRÜŞ SUAT UMURHAN Şimdi onun zamanı
Geçtiğimiz sezon 20.7 dakika ortalaması ile oynayan Alperen, bu yıl 26.7 ortalamasına ulaşınca istatistiklerde de artış başladı. Hem hücum hem savunmada süresi artarken çevresi ile uyumu da bu sezonki çıkışında rol oynadı. Sacramento karşısında Houston yenilse de rakibin uzun rotasyonunun yeterli olmaması Alperen'i de bu karşılaşmada rekora koşturdu. Geçen yıla göredaha az top kaybı yapan ve ortamesafeli şutlarında gelişimgösteren 20 yaşındaki oyuncu ayrıca asist yeteneğini devreye sokunca triple-double'a ulaştı. All-Star haftasına kadardüşük tempoda gidecekolan ligde Alperen, Houstontaraftarının gözünün deçevrileceği isim olacak.