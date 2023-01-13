Tarihe geçti

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısındaki performansı ile damga vurdu. 20 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi 10 sayı-10 ribaunt ve 10 asist ile tamamlarken NBA tarihinin triple double yapan en genç pivotu oldu. Rocketsyenilgi ile ayrılsa da Alperen'in performansı takımı adına da moral oldu. Genç oyuncu, Houston forması ile bu sezon geride kalanAlperen Şengün, Hakeem Olajuwon'un ardından Houston tarihinde triple-double yapan ilk pivot olarak da dersine iyi çalıştığını gösterdi. Rockets'a iki şampiyonluk kazandıran efsane pivot Hakeem Olajuwon'la yaz döneminde çalışan Alperen, 59 yaşındaki efsanenin öğrettiklerini parkede sergileyip mesajını verdi.BİR GÖRÜŞsezondakika ortalaması ile oynayan Alperen, bu yılortalamasına ulaşınca istatistiklerde de artış başladı. Hem hücum hem savunmada süresi artarken çevresi ile uyumu da bu sezonki çıkışında rol oynadı. Sacramento karşısında Houston yenilse de rakibin uzun rotasyonunun yeterli olmaması Alperen'i de bu karşılaşmada rekora koşturdu.20 yaşındaki oyuncu ayrıca asist yeteneğini devreye sokunca triple-double'a ulaştı.