Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri LeBron James, 38 bin sayı barajını aşan ikinci isim oldu
Giriş Tarihi: 16.1.2023 13:53

LeBron James, 38 bin sayı barajını aşan ikinci isim oldu

AA
LeBron James, 38 bin sayı barajını aşan ikinci isim oldu

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, dün gece Philadelphia 76ers'a karşı 35 sayı atarak NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu oldu.

NBA kariyerinde şu ana kadar 38 bin 24 sayıya sahip LeBron James'in, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olmasına sadece 364 sayı kaldı. NBA'de Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers'ı konuk ettiği maçta rakibine 113-112'lik skorla yenildi.

Lakers'ta karşılaşmayı 35 sayıyla tamamlayan LeBron James, NBA tarihine geçerek Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu oldu. NBA kariyerini 1989 yılında tamamlayan Kareem Abdul-Jabbar, NBA'de kaydettiği 38 bin 387 sayı ile hala tarihin en fazla sayı atan oyuncu konumunda bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
Akşener'den CHP ile gerilimi tırmandıracak hareket! O fotoğraf billboardlarda
2 bin 200 yıllık aşk mesajı çözüldü: Ben üzgün Arete saçlarımı yoluyor ve ağlıyorum
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
Gül gibi İmamoğlu dururken...
Eh bu da pazartesi eğlencesi
6’lı masa mı kumar masası mı?
SON DAKİKA: Bakan Nebati: Döviz hesaplarında Cumhuriyet tarihinin en büyük çözünmesi yaşandı
Amerika, Amerika
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
LeBron James, 38 bin sayı barajını aşan ikinci isim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA