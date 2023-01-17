NBA’de Alperen Şengün - LeBron James düellosu! Shaquille O’Neal’i geride bıraktı...

ALPEREN ŞENGÜN SHAQUILLE O'NEAL'İ GERİDE BIRAKTI

Houston Rockets'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Alperen Şengün, geceye damga vurdu 33 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle double-double yaptı. Alperen Şengün, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 33 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.