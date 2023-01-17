NBA’de Alperen Şengün - LeBron James düellosu! Shaquille O’Neal’i geride bıraktı...

NBA'de normal sezonun heyecanı devam ediyor. LeBron James'li Los Angeles Lakers, evinde Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı konuk etti.
LEBRON JAMES REKORA KOŞUYOR
Ev sahibi Los Angeles Lakers, LeBron James'in 48 sayıyla oynadığı maçı 140-132'lik skorla kazandı. 38 yaşındaki LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek tüm zamanların en skorer ismi olmaya sadece 316 sayı uzaklıkta.
ALPEREN ŞENGÜN SHAQUILLE O'NEAL'İ GERİDE BIRAKTI
Houston Rockets'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Alperen Şengün, geceye damga vurdu 33 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle double-double yaptı. Alperen Şengün, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 33 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.