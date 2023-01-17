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Giriş Tarihi: 17.1.2023 09:28 Son Güncelleme: 17.1.2023 09:34

NBA'de Alperen Şengün - LeBron James düellosu! Shaquille O'Neal'i geride bıraktı...

NBA’de Alperen Şengün - LeBron James düellosu! Shaquille O’Neal’i geride bıraktı...

NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Houston Rockets bu gece deplasmanda Los Angeles Lakers'a konuk oldu. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün karşılaşmaya damga vurdu ve maçı 33 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynadı. Alperen, yakaladığı bu istatistiklerle efsanevi basketbolcu Shaquille O'Neal'i geride bıraktı.

NBA'de normal sezonun heyecanı devam ediyor. LeBron James'li Los Angeles Lakers, evinde Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı konuk etti.

LEBRON JAMES REKORA KOŞUYOR

Ev sahibi Los Angeles Lakers, LeBron James'in 48 sayıyla oynadığı maçı 140-132'lik skorla kazandı. 38 yaşındaki LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek tüm zamanların en skorer ismi olmaya sadece 316 sayı uzaklıkta.

NBA kariyerini 1989 yılında tamamlayan Kareem Abdul-Jabbar, NBA'de kaydettiği 38 bin 387 sayı ile hala tarihin en fazla sayı atan oyuncu konumunda bulunuyor.

ALPEREN ŞENGÜN SHAQUILLE O'NEAL'İ GERİDE BIRAKTI

Houston Rockets'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Alperen Şengün, geceye damga vurdu 33 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle double-double yaptı. Alperen Şengün, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 33 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.

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NBA'de Alperen Şengün - LeBron James düellosu! Shaquille O'Neal'i geride bıraktı...
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