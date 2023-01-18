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Giriş Tarihi: 18.1.2023 15:01

Galatasaray Nef Basketbol Takımı'nda genel direktör Kerem Tunçeri istifa etti

AA
Galatasaray Nef Basketbol Takımı’nda genel direktör Kerem Tunçeri istifa etti

Galatasaray Nef Genel Direktörü Kerem Tunçeri, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktör Kerem Tunçeri, görevinden istifa etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021-2022 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

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Galatasaray Nef Basketbol Takımı'nda genel direktör Kerem Tunçeri istifa etti
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