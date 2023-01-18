Helal olsun Alperen!

Houston Rockets formasıyla sezonadurdurulamıyor.Geçtiğimiz günlerde NBA tarihinintriple - double yapan en genç pivot olan millibasketbolcu, bu sefer de kariyer rekorunu kırdı.Los Angeles Lakers karşısındayıldızlaşan Alperen'inperformansı yenilgiyi engelleyemedi. Takımınınen iyisi olarak kayıtlara geçen milli basketbolcu,NBA'de30 veya daha fazla sayı, 10 veya daha fazlaribaund ve 5 veya daha fazla asist istatistikleriyakalayan en genç pivot oldu.