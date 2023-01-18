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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Helal olsun Alperen!

Helal olsun Alperen!

Milli pivot, Lakers önünde 33 sayı, 16 ribaund, 6 asist ve 4 blokla kariyer rekorunu kırarken efsane basketbolcu Shaquille O’Neal’ı geride bıraktı

Houston Rockets formasıyla sezona fırtına gibi bir giriş yapan 20 yaşındaki Alperen Şengün durdurulamıyor. Geçtiğimiz günlerde NBA tarihinin triple - double yapan en genç pivot olan milli basketbolcu, bu sefer de kariyer rekorunu kırdı. Los Angeles Lakers karşısında 33 sayı, 16 ribaund, 6 asist ve 4 blokla yıldızlaşan Alperen'in performansı yenilgiyi engelleyemedi. Takımının en iyisi olarak kayıtlara geçen milli basketbolcu, Shaquille O'Neal'ı geride bırakarak NBA'de 30 veya daha fazla sayı, 10 veya daha fazla ribaund ve 5 veya daha fazla asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu. Shaq, 21 yaşındayken 35 sayı, 16 ribaund ve 5 asist yapmıştı. Lakers'ta LeBron; 46 sayı 9 asist ve 7 ribaundla oynadı.

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Helal olsun Alperen!
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