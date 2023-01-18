Helal olsun Alperen!

Milli pivot, Lakers önünde 33 sayı, 16 ribaund, 6 asist ve 4 blokla kariyer rekorunu kırarken efsane basketbolcu Shaquille O’Neal’ı geride bıraktı
Houston Rockets formasıyla sezona fırtına gibibir giriş yapan 20 yaşındaki Alperen Şengün durdurulamıyor.Geçtiğimiz günlerde NBA tarihinintriple - double yapan en genç pivot olan millibasketbolcu, bu sefer de kariyer rekorunu kırdı.Los Angeles Lakers karşısında 33 sayı, 16 ribaund,6 asist ve 4 blokla yıldızlaşan Alperen'inperformansı yenilgiyi engelleyemedi. Takımınınen iyisi olarak kayıtlara geçen milli basketbolcu,Shaquille O'Neal'ı geride bırakarak NBA'de30 veya daha fazla sayı, 10 veya daha fazlaribaund ve 5 veya daha fazla asist istatistikleriyakalayan en genç pivot oldu.Shaq, 21 yaşındayken 35 sayı, 16ribaund ve 5asist yapmıştı.Lakers'taLeBron; 46 sayı9 asist ve 7 ribaundlaoynadı.