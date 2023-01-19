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Giriş Tarihi: 19.1.2023 10:16

Anadolu Efes, Bayern Münih'i konuk edecek

AA
Anadolu Efes, Bayern Münih’i konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 787. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 786 karşılaşmada 448 galibiyet ve 338 yenilgi yaşadı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor.

Yaptığı maçların 7'isini kazanan ve 12'sini kaybeden Bayern Münih ise 14. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı, Bayern Münih 81-78'lik skorla kazanmıştı.

AVRUPA'DA 787. MAÇ

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 787. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 786 karşılaşmada 448 galibiyet ve 338 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 539. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 538 mücadelenin 291'ini kazandı, 247'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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Anadolu Efes, Bayern Münih'i konuk edecek
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