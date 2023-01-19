IFAB’dan futbol için yeni kararlar! VAR konuşmaları açıklanacak mı?

VAR KONUŞMALARI AÇIKLANACAK MI?

Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmaların gizli kalacağı uygulamanın Kadınlar Dünya Kupası'nda da denenmesi düşünülüyor.

SAAT DURDURMA FİKRİNE KARŞI ÇIKILDI

IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan IFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını değerlendirdi.