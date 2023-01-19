IFAB’dan futbol için yeni kararlar! VAR konuşmaları açıklanacak mı?

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.
VAR KONUŞMALARI AÇIKLANACAK MI?
Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmaların gizli kalacağı uygulamanın Kadınlar Dünya Kupası'nda da denenmesi düşünülüyor.
SAAT DURDURMA FİKRİNE KARŞI ÇIKILDI
IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan IFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını değerlendirdi.
UZATMA KARARINI TFF DE UYGULADI
Dünya Kupası sırasında duraklamaları hakemlere tam olarak tutturan FIFA'nın bu kararı maçların her iki devresinde de uzatma dakikalarının çok uzun sürmesine sebep olmuştu. TFF, FIFA'nın bu uygulamasını hakemlerden isterken Avrupa'nın büyük ligleri eskisi gibi devam etme yoluna gidildi.