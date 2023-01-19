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Giriş Tarihi: 19.1.2023 12:46 Son Güncelleme: 19.1.2023 12:48

IFAB'dan futbol için yeni kararlar! VAR konuşmaları açıklanacak mı?

AA
IFAB’dan futbol için yeni kararlar! VAR konuşmaları açıklanacak mı?

Futbolda konulan kuralları belirleme mercii olan IFAB, yeni kararlar için bir araya geldi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor. Toplantıda merak edilen konular için de karar alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.

VAR KONUŞMALARI AÇIKLANACAK MI?

Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmaların gizli kalacağı uygulamanın Kadınlar Dünya Kupası'nda da denenmesi düşünülüyor.

SAAT DURDURMA FİKRİNE KARŞI ÇIKILDI

IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan IFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını değerlendirdi.

BEYİN SARSINTILARINDA GEÇİCİ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN ÇIKMADI

Toplantıda VAR ile ilgili önemli bir karar çıkarken, beyin sarsıntılarında geçici oyuncu değişikliği önerisi ise kabul edilmedi.

UZATMA KARARINI TFF DE UYGULADI

Dünya Kupası sırasında duraklamaları hakemlere tam olarak tutturan FIFA'nın bu kararı maçların her iki devresinde de uzatma dakikalarının çok uzun sürmesine sebep olmuştu. TFF, FIFA'nın bu uygulamasını hakemlerden isterken Avrupa'nın büyük ligleri eskisi gibi devam etme yoluna gidildi.

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IFAB'dan futbol için yeni kararlar! VAR konuşmaları açıklanacak mı?
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