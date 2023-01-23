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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Aslan’a nefes aldırmadı

Aslan’a nefes aldırmadı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, 16. hafta maçında Galatasaray Nef'i deplasmanda 80-70 mağlup etti. İlk yarıda üstün olan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 19-17 önde kapatırken soyunma odasına 34-32 galip gitti. Üçüncü çeyrek dengeli geçerken final bölümüne 57-57'lik eşitlikle gidildi. Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Efes, parkeden de 80-70 galip ayrıldı. Aslan üst üste 4. yenilgisini yaşadı. Efes'te Larkin 19, Beaubois 18 sayı atarken, G.Saray'da Ennis'in 22 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir Koleji-F.Bahçe Beko: 87-93, Büyükçekmece-Tofaş: 94-81, F.E. Bursa-Gaziantep: 85-82.

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Aslan’a nefes aldırmadı
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