NBA’de Alperen Şengün rüzgarı devam ediyor! Lillard geceye damga vurdu...

Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta (11 galibiyet, 37 mağlubiyet) ise Alperen'in yanı sıra Jalen Green 19 sayı, 7 asist ve Kenyon Martin Jr 16 sayı, 13 ribauntla etkili oldu.

- LİLLARD'DAN 60 SAYI

Portland Trail Blazers, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ın 60 sayı, 7 ribaunt, 8 asist kaydettiği maçta Utah Jazz'ı 134-124 yenerek 23. galibiyetini aldı.

Lillard, kariyerinde 4. kez bir maçta 60 ve üstü sayıya ulaştı. Skorer basketbolcu, böylece NBA tarihinde 4 ya da daha fazla maçta 60 ve üzeri sayı üreten ilk 5 oyuncu arasına girdi. Daha önce Wilt Chamberlain 32, Kobe Bryant 6, James Harden ve Michael Jordan ise 4'er maçta bu istatistiği yakaladı.

Konuk takım Jazz'da (25 galibiyet, 26 mağlubiyet) Lauri Markkanen 24, Collin Sexton 19, Jordan Clarkson 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.